Viorica Dancila, intrebata daca se considera un model pentru femeile din Romania: 'Nu am aceasta aroganța'

Viorica Dăncilă a declarat, joi, întrebată de reporterul MEDIAFAX dacă se consideră un model pentru femeile din România, că nu are această aroganță. Prezidențiabilul PSD a afirmat, însă, că este mai curajos decât contracandidatul său, Klaus Iohannis, care refuză o dezbatere.

„Acest lucru nu trebuie să îl stabilesc eu. Eu nu am această aroganță și nu îmi place niciodată să vorbesc despre mine. Eu cred că acest lucru trebuie să îl decidă femeile din România. Fiecare are lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Important este să preluam de la toți lucrurile bune”, a spus Viorica Dăncilă, întrebată de reporterul MEDIAFAX dacă se consideră un model pentru femeile din România.

Prezidențiabilul PSD a susținut că sunt multe femei în istoria României care pot reprezenta un exemplu, precum regina Maria, Ana Aslan sau Ecaterina Teodoroiu.

„ În primul rând Regina Maria, Ana Aslan, sunt foarte multe femei care pot reprezenta un model nu numai pentru mine, ca femeie, dar și pentru bărbați. Modul în care s-au comportat, modul în care și-au apărat țara, modul în care s-au implicat, cred că merită admirația tuturor. Ecaterina Teodoroiu, sunt multe femei care merită aprecierea noastră, a tuturor”, a subliniat Dăncilă, întrebată care sunt primele trei femei din istoria României care pot fi un exemplu.

Liderul PSD a afirmat, însă, că se consideră mult mai curajos decât prezidențiabilul PNL, Klaus Iohannis, care refuză să aibă o dezbatere electorală.

„ Cred că trebuie să luăm de la fiecare om politic ceea ce a făcut bun. Acesta este principiul care trebuie să ne ghideze poe toți. Fiecare a avut și realizări și lucruri mai puțin bune. Nu este nimeni perfect. Eu voi luă de la toți ceea ce cred eu că a avut un impact major asupra țării mele. Am fost prima femeie premier și vreau să fiu prima femeie președinte. Aș putea spune că am fost mult mai puternică decât contracandidatul meu. Eu îmi doresc și în acest moment o dezbatere cu Klaus Iohannis, iar președintele este cel care refuză. Nu are acest curaj să vina și să avem o dezbatere așa cum este normală în orice stat membru al UE”, a conchis Dăncilă.