Viorica Dancila, intrevedere cu delegatia FMI. Iata ce au discutat

Viorica Dancila FMI google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a primit astazi delegatia de experti a FMI, condusa de Jaewoo Lee, seful misiunii Fondului pentru Romania si Bulgaria, aflata in vizita anuala de evaluare a situatiei macroeconomice, procedura de consultare periodica cu autoritatile nationale. Seful Executivului a subliniat ca Romania a inregistrat in ultimii ani una dintre cele mai mari cresteri economice din Uniunea Europeana, tendinta care, potrivit prognozelor, va continua in urmatorii ani. Pentru 2019, avansul economic este estimat la 5,5% din PIB, in conditiile unui an agricol normal si ale redresarii sectorului serviciilor si investitiilor, iar in 2020, cresterea economica este estimata la 5,7%. ”Chiar in ace ...