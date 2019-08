Viorica Dancila, intrevedere cu presedintele Comisie Europene. Ce au discutat

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti, 20 august, premierul Viorica Dancila a avut, la Bruxelles, o intalnire cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in continuarea dialogului pe care premierul roman si oficialul european l-au initiat in cadrul unei convorbiri telefonice pe care au avut-o la 29 iulie a.c.. Prim-ministrul Romaniei i-a transmis felicitari oficialului european pentru nominalizarea la conducerea viitoarei Comisii Europene si a asigurat de intregul sau sprijin in eforturile Comisiei Europene de consolidare a proiectului european si de a raspunde provocarilor actuale. De ce a lipsit de la sedinta Coalitiei: Viorica Dancila are probleme de sanatate Presedintele ales al Comisiei Europene a multumit p ...