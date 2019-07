Viorica Dancila, la Parlamentul European. Va prezenta mandatul Romaniei si va mai taia din meritele asumate de Klaus Iohannis

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila merge in Parlamentul European pentru a prezenta mandatul Romaniei la sefia Uniunii Europene si cel mai probabil le va transmite liderilor europeni ca actiunile au fost organizate de Guvern, nu de catre Klaus Iohannis. Dancila a spus in mai multe randuri ca presedintele Klaus Iohannis si-a asumat meritele pentru o presedintie rotativa de succes, dar nu ar fi avut un mare merit in aceasta chestiune. Cand va fi remaniat Guvernul si ce ministri vor fi inlocuiti "Parlamentul va dezbate marti realizarile Presedintiei Romaniei la Consiliului UE, in urma declaratiilor Prim-ministrului Dancila si ale Comisiei Europene. Presedintia Romaniei la Consiliului UE s-a axat pe coe ...