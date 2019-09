Viorica Dancila, la sarbatorile nationale de la Tebea - FOTO

Viorica Dancila 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila, alaturi de alti membri ai Cabinetului, participa azi la Sarbatoarea nationala de la Tebea, in Panteonul motilor de la Baia de Cris (judetul Hunedoara) cu ocazia implinirii a 147 de ani de la Moartea lui Avram Iancu. Premierul a fost insotit de ministrii Sorina Pintea, Razvan Cuc, Eugen Teodorovici, Mihai Fifor, Stefan-Radu Oprea si Natalia Intotero. Viorica Dancila cere cresterea competitivitatii in sectorul petrolier In ziua de 10 septembrie 2019 se implinesc 147 de ani de la moartea lui Avram Iancu, supranumit Craisorul Muntilor. Avram Iancu (nascut in 1824, Vidra de Sus – mort la 10 septembrie 1872, Baia de Cris, Hunedoara) a fost conducatorul motilor in anii rev ...