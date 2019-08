Viorica Dancila, la sedinta de Guvern: Ne asumam in continuare actul guvernarii

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a facut referire la ALDE in primele minute din cadrul sedintei de Guvern de astazi, precizand ca PSD isi asuma in continuare actul guvernarii. „Am luat act de decizia ALDE de a abandona guvernarea si am discutat calea de urmat alaturi de colegii mei din PSD. Impreuna, am luat decizia de a ne asuma, in continuare, actul guvernarii", a spus Viorica Dancila, marti, la inceputul sedintei de Guvern, explicand ulterior hotararea luata: „Romania are nevoie de stabilitate!” Un lider PSD propune intrarea in opozitie dupa ruperea Coalitiei: Va fi destul de complicat sa gestionam un guvern minoritar „Guvernarea responsabila inseamna actiune si asumarea unor ...