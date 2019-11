Viorica Dancila le trage preșul baronilor PSD: anunța o analiza care ii vizeaza direct

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, susține că în cadrul unei ședințe a Comitetului Executiv va fi analizat scorul fiecărei organizații PSD. Dăncilă a spus că trebuie să vadă, prima dată, ce au făcut liderii județeni și apoi să se dea vina pe candidat.

”De mâine încolo intrăm în viața normală, o să organizăm un CEX săptămâna aceasta, vom face o analiză foarte bine argumentată și pe urmă vom lua deciziile care se impun.

Eu cred că a pierdut și PSD și Viorica Dăncilă, nu poți să desparți PSD-ul de candidatul PSD. Să nu uităm că Viorica Dăncilă a luat un partid la 23%, am scăzut după alegerile europarlamentare la 17% și am adus acum partidul la numărul de voturi de la alegerile parlamentare din 2016.

Dacă ne uităm la numărul votanților, peste 3,3 milioane, este numărul votanților din 2016. Dacă ne uităm la europarlamentare, mulți votanți nu au venit la vot fie pentru că nu s-au identificat cu linia partidului sau alte

Având în vedere nivelul de la care am pornit, eu consider că am făcut tot ceea ce s-a putut face pentru partid. Atunci când facem o analiză trebuie să pornim de la organizații. Nu este normal să pornim de sus în jos, iar organizații cu 15% să nu dea nicio explicație. Fiecare organizație trebuie să dea explicații, trebuie să vedem contextul din fiecare județ.

Eu știu scorurile obținute de Victor Ponta și Mircea Geoană, dar uitați-vă la context. Atunci nu am avut Congres, nu am avut lupte interne, nu am avut scindări ale partidului. Dacă mai aveam și eu un an de zile, cum au avut domnul Ponta și domnul Geoană aveam timp să consolidez partidul.

Eu nu merg de la ideea că cineva trebuie schimbat, nu merg de la ideea că trebuie să găsim 1-2 vinovați pentru că aceasta ar fi regula în PSD. Mereu am găsit câte un vinovat și nu ne-a fost prea bine. Eu cred că trebuie să găsim soluții pentru a consolida organizațiile. Bun, pleacă Viorica Dăncilă și vine altul. Va fi mai bine pentru organizațiile PSD?”, a spus Viorica Dăncilă, la România TV.