Viorica Dancila, legat de ramaniere: Il voi suna pe presedinte

Premierul Viorica Dancila a declarat astazi ca nu a primit inca un raspuns din partea presedintelui Klaus Iohannis pe tema remanierii. In aceste conditii, premierul a precizat ca, daca nu va primi un raspuns in aceste zile, dupa Summitul de la Sibiu il va suna. Serban Nicolae cere remaniere mai larga in PSD "Legat de respingerea celor trei ministri, nu am primit inca, probabil domnul presedinte este ocupat cu summit-ul. Eu sper sa primesc acest raspuns cat mai repede pentru ca trebuie ca si noi, dar si cetatenii, sa vada motivele care au stat la baza acestor respingeri. Nu e prima data si vrem sa vedem cum actionam in continuare. Sper ca aceste motive sa tina de legalitate, nu de oportun ...