Viorica Dancila: Liviu Dragnea o susține pe Carmen Dan pentru parlamentare, pe mine nu ma susține

Fostul premier și lider PSD Viorica Dăncilă, îndepărtată de la șefia organizației de femei a partidului, spune că decizia privind prezența sa pe listele PSD la alegerile parlamentare „este în pixul” președintelui PSD Marcel Ciolacu și că Liviu Dragnea nu o susține.

„Stiu ca dna Carmen Dan are sustinerea dlui Dragnea, eu nu am sustinerea dlui Dragnea. O sa respect decizia partidului la Teleorman, indiferent care este aceasta. Foarte importanta este si decizia dlui Ciolacu. Decizia acum este in pixul presedintelui”, a declarat Viorica Dăncilă.