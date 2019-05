Viorica Dancila, mai sigura pe ea ca niciodata: „Am in spatele meu atatia romani care au incredere in acest guvern”

Daca multi romani se asteptau ca Viorica Dancila sa demisioneze din functie dupa alegerile europarlamentare, ea este hotarata sa nu renunte la functia de premier al tarii.

Viorica Dancila a iesit din sediul PSD alaturi de ministrii Eugen Teodorovici si Sorina Pintea si a raspuns intrebarii de pe buzele multor romani.

„Nu am de ce (n.r. - sa demizioneze). Am in spatele meu atatia romani care au incredere in acest guvern. S-a votat pentru europarlamentare, nu pentru parlamentare. Daca cineva vrea sa plece guvernul, depune motiune de cenzura. Daca trece, atunci Guvernul pleaca”, a delarat ea.

Ulterior, Viorica Dancila a repetat acelasi lucru si intr-o emisiune de televiziune.

"Categoric, nu! Nu demisionez! Cred ca e a 20-a oara cand Iohannis cere demisia, dar asta nu inseamna ca noi spunem da. Guvernul poate cadea in urma unei motiuni prin votul Parlamentului. Daca nu, vom continua guvernarea si programul de guvernare. Eu am incredere ca o motiune nu va trece", a mai spus Dancila.

Viorica Dancila a anuntat de saptamana trecuta ca se va prezenta la sectia de votare

„Da. Voi participa duminica la vot si voi vota la ambele, si pentru alegerile europarlamentare, voi vota pentru imaginea Romaniei, voi vota pentru castigarea demnitatii Romaniei pentru ca, stiti, am fost europarlamentar noua ani de zile, stiu ce inseamna lucrul in institutiile europene, stiu cat de important este sa avem acolo oameni implicati, oameni care sa lucreze pe directive, pe regulamente, in care sa se regaseasca si obiectivele Romaniei si ale romanilor. (...) Voi vota si pentru referendum. Asa cum am spus de fiecare data, sunt un sustinator al statului de drept, al independentei justitiei, dar si al drepturilor cetatenilor, pentru ca si acest lucru trebuie sa il avem in vedere de fiecare data si intre toate trebuie sa existe un echilibru”, a spus Viorica Dancila saptamana trecuta.

