Viorica Dancila, mana in mana cu Laura Codruta Kovesi?! Codrin Stefanescu: "Vom avea un Cex in care se va decide daca PSD o sustine sau nu pe Kovesi. Pe bune???"

Viorica Dancila a declarat in cursul vizitei de astazi de la Galati ca sustinerea Laurei Codruta Kovesi pentru functia de procuror-sef european nu este exclusa, precizand ca decizia sustinerii acesteia de catre PSD va fi luata in forurile statutare ale PSD. "Nu am discutat despre acest lucru. Pentru a lua o decizie sau pentru a vedea modul in care ne pozitionam vizavi de acest subiect trebuie sa avem o discutie in forurile statutare. Am spus inca de la preluarea mandatului ca atunci cand luam decizii nu trebuie sa le ia doar presedintele sau un grup restrans. Fiecare decizie trebuie sa ne-o asumam si daca este o decizie buna, sa avem si noi satisfactia acestei decizii in forul in ca ...