Viorica Dancila merge in Parlament pentru votul de incredere pana pe 15 septembrie (presa)

Premierul Viorica Dăncilă pare că s-a decis în ceea ce priveşte votul de încredere al Guvernului în Parlament. Conform surselor politice, aceasta ar urma să vină în faţa deputaţilor şi senatorilor pe 15 septembrie. Votul pentru remanierea guvernamentală ar urma să aibă loc pe 15 septembrie în Parlament, potrivit Antena 3. Astfel, PSD duce negocieri The post Viorica Dăncilă merge în Parlament pentru votul de încredere până pe 15 septembrie (presă) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.