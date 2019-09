Viorica Dancila merge in SUA pentru fotografii de campanie, alaturi de Teodorovici si Manescu

Prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, a suspendat strategia PSD privind restructurarea Guvernului și supraviețuirea în Parlament, conform presei centrale.Motivul pentru care premierul a luat această decizie este că planurile partidului se amână cu două săptămâni pentru că și-a aranjat o deplasare în SUA, la sfârșitul lunii septembrie.Întâlnirea lui Dăncilă cu oamenii de afaceri din New York, organizată de Camera de Comerț Româno-Americană, se va realiza cu scopul ca premierul să obțină întrevederi cu oficiali americani, în încercarea de a puncta în campania electorală cu o fotografie care să o valideze drept partener al SUA.Viorica Dăncilă va merge în SUA alături de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici și de ministrul de Externe, Ramona Mănescu.În aceeași perioadă, Klaus Iohannis va participa la New York, la Adunarea Generală ONU.Premierul încearcă să își aranjeze câteva întâlniri la nivel înalt, ținând cont că la ONU vor participa șefii de stat și de guvern.Pe data de 27 septembrie, Viorica Dăncilă, împreună cu Eugen Teodorovici și Ramona Mănescu vor discuta despre „oportunitățile de business în România” ale investitorilor americani.În perioada 24-26 septembrie și Klaus Iohannis se va afla la New York. Președintele participă la segmentul la nivel înalt al celei de-a 74-a sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite.Iohannis va susține discursul național în cadrul sesiunii de dezbateri generale a Adunării Generale a ONU.Și președintele USR, Dan Barna va merge în aceeași perioadă în Statele Unite ale Americii. Acesta a anunţat că va efectua în perioada 21-28 septembrie o vizită în SUA, unde va avea diverse întâlniri şi va participa la forumul Centrului pentru Analiza Politicilor Europene, conform presei centrale.