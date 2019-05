Viorica Dancila, mesaj de Ziua libertatii presei: ''Jurnalistii au un rol esential in evolutia societatii moderne''

Viorica Dancila 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila le transmite jurnalistilor, de Ziua libertatii presei, pretuirea sa pentru munca si dedicarea de care dau dovada. Potrivit sefului Executivului, informatia riguros verificata, "impartialitatea" si "responsabilitatea" in diseminarea stirilor sunt mai mult ca oricand necesare in conditiile in care societatile actuale se confrunta cu fenomenul de fake-news. Viorica Dancila, despre remaniere: Presedintele ne pune multe piedici! „Transmit tuturor jurnalistilor, cu prilejul Zilei Mondiale a Libertatii Presei, pretuirea mea pentru munca si dedicarea de care dau dovada in transmiterea catre cetateni a informatiei corecte si obiective. Jurnalistii au un ro ...