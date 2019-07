Viorica Dancila: 'Mi-ar placea ca Pro Romania, PNȚCD, ecologiștii sa facem un bloc pentru prezidențiale'

Președintele PSD Viorica Dăncilă a anunțat, miercuri seară, că nu a oferit ministere sau intrarea la guvernare vreunui partid, precizând însă ca i-ar plăcea ca alături de Pro România, PNȚCD, ecologiștii, sindicatele și ONG-urile să formeze un bloc pentru câștigarea prezidențialelor, anun'[ MEDIAFAX.

Citește și: Mega Image vrea să dea mega-lovitura! Se schimbări îi așteaptă pe clienți

"Nu am avut o discuție cu Victor Ponta despre a intra sau a nu intra la guvernare. Nu am avut o negociere. Am discutat cu Victor Ponta despre susținerea candidatului la prezidențiale, despre modul în care vedem o rsetructurare, guvernare, anumite măsuri care se impun pentru perioada următoare, dar nu am luat o decizie referitoare la intrarea la guvernare, la anumite ministere sau dacă va veni sau nu va veni alături de noi. Categoric, cine vine alături de noi este bineprimit. Mi-aș dori ca Pro România, partide chiar care nu sunt parlamentare, PNȚCD, Partidul Ecologiștilor, sindicatele, ONG-urile, mi-ar place să facem un bloc care să meargă pe câștigarea alegerilor prezidențiale", a declarat Viorica Dăncilă, la Digi 24.

Citește și: Incredibil! Milioane de români au fugit din țară din cauza sărăciei și corupției

Liderul PSD a precizat că nu exclude intrarea la guvernare pentru alte formațiuni politice, însă această decizie va fi discutatpă cu membrii Comitetului Executiv Național al PSD.