Viorica Dancila: 'Mi-as dori sa ramana cat mai multi tineri in Romania si sa pot face cat mai multe lucruri pentru ca ei sa ramana aici'

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a declarat că tinerii români nu pot să fie reţinuţi în ţară pentru un număr de ani după absolvirea facultăţilor, dar că doreşte să discute cu reprezentanţii acestora, pentru a vedea care ar fi măsurile care i-ar face să nu plece din ţară, potrivit Agerpres.

"Ştiţi foarte bine că acest lucru nu se poate face (absolvenţii români să rămână un număr de ani în România, n.r.). Mi-aş dori să rămână în ţară (...), pentru că găsesc aici condiţiile bune, salarii mai bune şi cred că acest guvern a făcut multe demersuri în acest sens. Să nu uităm că am crescut salariile medicilor până la 4.000 de euro, tocmai pentru ca medicii să rămână în ţară. Am dotat cu aparatură performantă aproape toate spitalele judeţene. Am investit în spitale, în aparatură, am crescut salariile personalului medical. Eu cred că pentru tineri trebuie să creăm condiţii ca să rămână în ţară. Bineînţeles că nici din punctul de vedere al legislaţiei europene nu putem forţa pe cineva să rămână în România şi nici nu ar fi corect. Fiecare trebuie să îşi creioneze propriul destin. Dar eu mi-aş dori să rămână cât mai mulţi tineri în România şi să pot face cât mai multe lucruri pentru ca ei să rămână aici", a afirmat Dăncilă, pentru Digi 24.

Prim-ministrul a menţionat că joi va avea o întâlnire cu reprezentanţi ai studenţilor, pentru a vedea care sunt măsurile aşteptate de aceştia.

"Este important să schimbăm modul de abordare. Să vedem ce îşi doresc ei, care sunt condiţiile pentru ca ei să rămână în România. Cum gândesc ei. Şi pe urmă noi să venim cu măsuri în întâmpinarea dorinţelor lor. Că poate bunele noastre intenţii au existat, dar poate de multe ori măsurile noastre nu au fost tocmai cele pe care şi le doreau tinerii. Şi de aceea aş vrea să schimbăm acest mod de abordare. Să ne întâlnim cu ei, să vorbim şi pe urmă să luăm măsurile", a spus Dăncilă.

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat pe 21 iulie că urmează să aibă loc o discuţie transparentă privind facilităţile pe transport acordate studenţilor şi că aceştia ar trebui întrebaţi dacă nu ar fi corect ca după terminarea facultăţii să rămână să lucreze un număr de ani în România.

"Săptămâna aceasta o să fie o discuţie. Eu am propus să fie o discuţie transparentă, ca oamenii să vadă exact ce se discută. (...) De ce nu întrebăm şi discutăm cu studenţii: continuăm să sprijinim această zonă, dar, după terminarea facultăţii nu cumva ar fi corect din toate punctele de vedere ca studenţii un număr de ani de zile să lucreze în România după terminarea facultăţii? Nicăieri în Europa nu este o astfel de formă. Nu. Statul român investeşte foarte mult în studenţi, dar după aceea marea lor parte se duc... (să muncească în afara ţării - n.r.). Se dau acele credite, împrumuturi pe termen lung pentru studenţi. Şi poate ar trebui să punem asta în balanţă, nu cumva ar trebui ca după terminarea studiilor, statul investind în tine, în facilităţi pe transport, în şcoală?... Şi poate găsim scheme de finanţare să încurajăm studenţii să şi facă ce au de făcut şi mai bine", a spus ministrul Finanţelor la Antena 3.