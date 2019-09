Viorica Dancila: Nu imi este teama sa mergem in Parlament. Nu fugim de Constitutie, asa cum o face presedintele

"Avem o Opoziţie cinică şi imatură care, orbită de interesele personale şi de campanie, a început să acţioneze împotriva oamenilor. Avem un preşedinte care a urmărit cu îngrijorare ce s-a întâmplat în jurul dumnealui timp de cinci ani de la Palatul Cotroceni şi care a dedicat ultimul an de mandat celei mai dăunătoare campanii făcute vreodată în România, una care sacrifică interesul şi stabilitatea ţării. Vreau să dau încă o dată asigurări ferme că nu voi ceda în faţa acestui blocaj, fiindcă am obligaţia să guvernez pentru România. Ştiu foarte bine că oamenii aşteaptă de la noi să le plătim pensiile pe care le-am majorat, aşteaptă să le plătim salariile, bursele, alocaţiile, aşteaptă să derulăm investiţiile la care ne-am angajat. Nu îmi este teamă să mergem în Parlament, am mai spus-o, cu atât mai mult cu cât am arătat la votul din Senat, de acum două zile, că avem majoritate. Nu fugim de Constituţie, aşa cum o face preşedintele, nu fugim de responsabilitate şi nu vom da înapoi. Aceste speculaţii sunt ridicole, dar sunt ultimul resort la care pot să apeleze cei ce nu vor România normală, ci România blocată", a spus premierul într-o declaraţie de presă susţinută la sediul central al PSD.