Viorica Dancila nu mai accepta jocurile politice care afecteaza romanii: "Va chem, din nou, sa semnati pactul pentru bunastarea romanilor"

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luni seara, premierul Viorica Dancila a facut o serie de precizari despre Pactul pentru Bunastare, in contextul in care Opozitia a respins in bloc propunerea premierului. „Vrem o garantie ca vor continua sa sustina antreprenorii si taieri masive. vreau ca toate partidele sa isi asume ca obiectiv bunastarea romanilor. Nu propriile interese. Nimic din ce am vazut in ultima perioada din partea Opozitiei nu a fost gandita pentru romani. Am fost prima care a semnat acest pact. Salut decizia Grupului Minoritatilor Nationale de a semna pactul. le multumesc. Multumesc sindicatelor si organizatiilor care au ales sa sustina aceste principii. Tocmai principalul partid de dreapta, care are precedent de tarie ...