Viorica Dancila: "Nu merg in SUA pentru poze, ci pentru a reprezenta tara"

Viorica Dancila a declarat ca va efectua o vizita in SUA si va trebui sa aduca in discutie situatia Guvernului si faptul ca presedintele Klaus Iohannis blocheaza Executivul. Premierul a adaugat ca va semna un acord pe energie, in conditiile in care nu are ministrul la acest minister. „Pentru ca tot spuneati ca aceasta lupta va fi o lupta incorecta, o lupta in care stirile false vor ocupa un loc de frunte, nici nu s-a vorbit bine de aceasta vizita pentru ca s-a spus ca mergem pentru poze, pentru cine stie ce alte considerente. Nu, merg sa imi reprezint tara si deja merg pentru a intari relatiile transatlantice, nu merg sa fac promisiuni, merg ca sa concretizam lucruri care leaga SUA de Romania. ...