Viorica Dancila: "Nu sunt multumita de votul din diaspora. Cei care au gresit, de la primul pana la ultimul, trebuie sa plece acasa"

Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, marti, ca nu este multumita de modul in care s-a desfasurat votul in diaspora si a cerut Ministerului Afacerilor Externe o analiza in acest sens, ea aratand ca cei care au gresit trebuie sa plece acasa. ''Nu, nu sunt multumita de votul din diaspora, de ceea ce s-a intamplat. (...) De aceea am cerut Ministerului Afacerilor Externe o analiza a ceea ce s-a intamplat, iar cei care au procedat gresit si care au evaluat gresit trebuie sa plece acasa, fie ca vorbim de ambasadori sau de consuli. Am spus ca din punct de vedere al ministerului s-au deschis atatea sectii de votare cate au fost solicitate de catre ambasadori sau consuli'', a spus premie ...