Viorica Dancila, pe bicicleta, in vizita la santierul centurii Bacaului - VIDEO, FOTO

Liderul PSD Viorica Dăncilă a mers pe bicicletă, însoţită de lideri ai partidului, cu ocazia vizitei făcute sâmbătă la lucrările care se desfăşoară pe centura oraşului Bacău. Preşedintele Viorica Dăncilă a fost însoţită de secretarul general al PSD Mihai Fifor, preşedintele PSD Bacău Dragoş Benea şi deputatul PSD Lucian Şova la vizita pe şantierul Şoselei de centură a municipiului Bacău. Premierul a testat, mergând cu bicicleta, porţiunea de şosea deja realizată, "Am văzut ce s-a realizat, chiar am testat cu bicicletele. Şi în al doilea rând, sportul este foarte bun", a spus premierul la sosire. Dăncilă a apreciat că şoseaua i se pare bine realizată. Viorica Dăncilă a afirmat că preferă înotul şi tenisul de masă, dar că de când e premier nu mai are prea mult timp. "La inaugurarea Centurii Bacău, primii kilometri de autostradă din Moldova", a scris Dăncilă pe Faceboo,postând şi o fotografie. "Pe primii kilometri de autostradă din Moldova...Un proiect pus in opera de Guvernul Dancila, cu si pentru români", a scris pe Facebook secretarul general al PSD Mihai Fifor, care a postat mai multe imagini din timpul vizitei.