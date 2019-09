Viorica Dancila, pelerinaj in SUA. Sursa Zilei i-a aflat programul. UPDATE: Premierul nu se vede cu Pence

Premierul Viorica Dăncilă va efectua, în perioada 23-28 septembrie, o vizită în Statele Unite ale Americii, unde va avea mai multe întâlniri, în special cu reprezentanți ai comunității evreiești. Sursa Zilei a aflat care este programul vizitei premierului român. Este posibil ca acest program să sufere modificări. UPDATE Ultima oră. Surse de la Casa Albă The post Viorica Dăncilă, pelerinaj în SUA. Sursa Zilei i-a aflat programul. UPDATE: Premierul nu se vede cu Pence appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.