Viorica Dancila: "Pentru a reduce personalul nu avem nevoie neaparat de un act normativ"

Viorica Dancila 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca pentru reducerea personalului din ministere nu e nevoie de un act normativ, fiind deja in desfasurare o evaluare a personalului din ministere. In ceea ce priveste ordonanta propusa de Eugen Teodorovici privind majorarea accizelor sau o decizie referitoare la impozitarea pensiilor, presedintele PSD a spus ca in sedinta nu au fost discutate aceste subiecte. "Nu am discutat despre aceste acte normative. Atata timp cat aceste propuneri nu le-am votat in CExN, nu pot sa spun daca vom lua aceste masuri sau nu le vom lua, daca vom introduce un proiect de lege pentru a fi dezbatut in Parlamentul Romaniei", a sustinut Viorica Dancila. Ea a mai spus ca p ...