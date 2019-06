Viorica Dancila: Pericolul declansarii Articolului 7 in cazul Romaniei a disparut

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a declarat intr-un interviu pentru Bloomberg ca a reluat dialogul constructiv cu Bruxelles si ca pericolul declansarii Articolul 7 a disparut. „Am reluat dialogul constructiv cu Bruxelles. Nu vrem sa dam motive pentru posibile sanctiuni", a declarat Dancila. Viorica Dancila, despre batalia din PSD pentru candidatura la prezidentiale: Cel mai bine plasat in sondaje va fi candidat Aceasta a adaugat ca pericolul declansarii Articolul 7 in cazul Romaniei a disparut. „Cred cu tarie ca pericolul declansarii asa-numitului articol 7 in cazul Romaniei a disparut”, a spus Dancila, precizand ca „Guvernul nu mai este interesat de revizuirea sistemului judici ...