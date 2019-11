Viorica Dancila poate castiga alegerile in turul II! Rasturnare de situatie la urne: „Iohannis refuza confruntarea, e nevoie de emotie”

Viorica Dancila ar putea castiga alegerile in turul II, daca mizeaza pe faptul ca actualul presedinte, Klaus Iohannis, refuza confruntarea. Un alt atu al femeii care vrea sa devina presedinte al tarii este emotia transmisa, spune un analist politic.

Bogdan Chirieac a declarat, la Romania TV, post citat de dcnews.ro, ca sansa candidatului PSD este mare.

”Are o sansa, toata lumea are o sansa. Nu mare, dar este o sansa. Pentru asta trebuie sa isi faca o campanie electorala, poate mai buna decat a fost in primul tur. Unde in primul tur nu a fost o campanie electorala extraordinara. Si doamna Dancila, in acest moment, trebuie sa provoace emotie. Emotie se poate provoca prin faptul ca domnul Iohannis refuza confruntarea. Deci nu vrea sa faca dezbatere. Pe aceasta tema, poate face emotie doamna Dancila, daca este bine speculata. Dar nu stiu daca are cine sa faca asta”, a precizat Bogdan Chirieac.

Acesta a mai spus ca Iohannis este favorizat daca nu apare in spatiul dezbaterilor publice.

”Deci domnul Iohannis are o campanie in acest moment. Dansul nu este un bun vorbitor si nu are mari rezultate de prezenta in primul mandat si atunci nu doreste sa iasa in public pentru a se dezvalui. Interesul domniei sale este sa nu aiba loc niciun fel de dezbatere si atunci omul lucreaza pentru campania sa pentru ca, la sfarsit, este important rezultatul. Nu trairile. Pe domnul Iohannis il intereseaza rezultatul. Iar el este favorizat daca sta la cutie”, a mai spus analistul.

Dupa primul tur al alegerilor, Iohannis are 37,49% din voturi, in timp ce Dancila are 22,69% din voturi.

