Viorica Dancila pregatește un CEX EXPLOZIV la PSD: subiect sensibil pe ordinea de zi

Președintele PSD, Viorica Dăncilă, a anunțat că va convoca un Comitet Executiv pentru a se decide dacă PSD o susține sau nu pe Laura Codruța Kovesi la funcția de procuror-șef european. Dăncilă a spus că nu poate lua în nume propriu o decizie și va supune votului forului statutar.

”Vreau să clarific un lucru: nu am spus așa ceva. Am spus că nu pot să dau un răspuns, pentru că deciziile le luăm în forurile statutate.

Eu nu am spus că o susțin, nu am spus că nu o susțin. Am mai spus faptul că nu este corect ca eu singură să spun ceea ce trebuie să facă partidul. Când va fi cazul vom face un Comitet Executiv și vom decide asupra acestei chestiuni.”, a declarat Viorica Dăncilă.