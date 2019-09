Viorica Dancila, premier si dupa motiunea de cenzura: ''Vad ca nu exista alta alternativa''

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila nu crede ca o motiune de cenzura va trece de votul Parlamentului, spunand ca in Legislativ sunt "oameni de buna credinta" care vad ca nu exista alta alternativa. Aceasta a spus ca in cazul in care Guvernul va cadea, PSD se va "bate" din opozitie. "Nu o sa plecam de la guvernare. Unii, care ne dau acum lectii, si-au dat demisia la prima adiere de vant. Eu nu o sa-mi dau demisia. Daca in Parlamentul Romaniei se va depune motiune si aceasta motiune va trece, cu toate ca eu nu cred, atunci este normal sa respecti votul din Parlamentul Romaniei. Dar ne vom bate din opozitie in aceasta situatie", a declarat, duminica, liderul PSD, Viorica Dancila, la i ...