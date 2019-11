Viorica Dancila, presedintele Romaniei - doar o gluma?

Are vreo sansa Viorica Dancila sa devina presedintele Romaniei? Pentru unii intrebarea pare o gluma, dar sunt si din cei care o iau in serios, mai ales de cand domnul Iohannis i-a refuzat doamnei Dancila o dezbatere cu explicatia ca nu are cu cine dezbate, si de cand dansa insista, inchipuindu-si ca, prin incultura sa specifica, poleita in naivitate, a atras simpatia votantului roman si nu batjocura publica subsecventa.