Viorica Dancila, prima oara cu Liviu Dragnea in campanie: 'Am fost cel mai atacat prim-ministru, dar nu o sa fac niciun pas inapoi'

Viorica Dăncilă a spus afirmat vineri, la Botoșani, că ea a fost cel mai atacat premier după 1989, dar nu va face niciun pas înapoi. Viorica Dăncilă este în campanie la Botoșani alături de Liviu Dragnea.

„Nu-mi este ușor. Cred că am fost cel mai atacat prim-ministru după 1989, dar nu am făcut și nici nu o să fac vreun pas înapoi, pentru că am o datorie față de cetățenii acestei țări. Am o datorie față de țara mea, am o datorie față de cei care ne-au acordat această încredere, mă refer la dl președinte Liviu Dragnea, mă refer la conducerea partidului. Noi am învățat de-a lungul timpului să conjugăm verbul „a construi”. Împreună cu dvs am pus cărămidă cu cărămidă. Au venit alții și au conjugat verbul „a demola”. Au dărâmat, am luat-o iar de la capăt. România și românii nu-și mai permit experiențe”, a spus Dăncilă, la Botoșani.