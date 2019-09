Viorica Dancila, prima reacție dupa decizia CCR: “Este dovada ca președintele a incalcat Constituția”

Premierul Viorica Dăncilă a reacționat miercuri, pe Facebook, la decizia Curții Constituționale, susținând că aceasta este dovada că președintele Klaus Iohannis a încălcat Constituția. Preşedintele PSD acuză un abuz din partea preşedintelui și îi cere să semneze de îndată decretele. Premierul mai spune că se va prezenta în Parlament cu propunerea de restructurare a Guvernului. The post Viorica Dăncilă, prima reacție după decizia CCR: “Este dovada că președintele a încălcat Constituția” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.