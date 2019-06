Viorica Dancila, prima reactie dupa caderea motiunii de cenzura: 'Am vazut superficialitate, jigniri'

Premierul Viorica Dăncilă reacţionează la căderea motiunii de cenzură. Aceasta denunţă un demers superficial al opoziţiei.

"Moţiunea a fost tratata cu neseriozitate. Trebuie sa vii cu un proiect pe care sa il prezinti romanilor. Am vazut superficialitate, jigniri. Acest mod de lucru trebuie sa inceteze. In momentul in care depui o motiune, in primul rand ii convingi pe ceilalti ca ceea ce spui acolo e real, nu vii cu informatii care nu corespund cu realitatea. Trebuie sa fii cu o alternativa, un prim-ministru, un guvern. Rezultatul imi intareste convingerea ca suntem o alinta puternica, ca toti colegii au actionat unitar. Imi intareste incredea in colegii de alianta, in colegii din PSD", a declarat Dăncilă.