Viorica Dancila primește sprijin important: Anunțul facut de fiii lui Adrian Nastase

Cei doi fii ai fostului premier Adrian Năstase, Andrei şi Mihnea, anunţă pe Facebook că la alegerile prezidenţiale o vor vota pe Viorica Dăncilă, definită de tatăl lor drept ”reaua cea mai mică”, cu referire la faptul că, în mai multe cazuri, principiul în funcţie de care au votat românii a fost acela al ”răului cel mai mic”

Sâmbătă, într-o postare intitulată ”Dragi compatrioti, a venit timpul să alegeti Reaua cea mai mică!”,fostul premier scria: Dragi compatrioti, de-a lungul ultimilor decenii, s-a spus că ati ales Răul cel mai mic. Băsescu in loc de Năstase, Băsescu in loc de Geoană, Iohannis in loc de Ponta. A venit timpul acum să alegeti Reaua cea mai mică. Votati Viorica Dăncilă!”

Fiul cel mare al lui Adrian Năstase, Andrei, şi-a modificat fotografia de profil, aplicându-i rama utilizată de simpatizanţii PSD pentru a-şi exprima susţinerea faţă de Viorica Dăncilă la prezidenţiale, ramă care conţine mesajul explicit ”Votez Viorica Dăncilă”.

Şi fiul cel mic al fostului lider PSD Adrian Năstase, Mihnea Daniel Năstase, şi-a modificat într-un mod similar fotografia de profil.

El a fost numit în luna iulie consilier onorific al fostului vicepremier pentru parteneriate strategice Mihai Fifor.

În ianuarie 2018, când Viorica Dăncilă a fost desemnată premier, Mihnea Năstase scria pe Facebook: ”În funcţia de prim-ministru al României, a fost desemnată o persoană integră, care respectă şi promovează cultura şi tradiţiile româneşti şi care activează fervent în ceea ce priveşte drepturile femeilor şi egalitatea de gen. Am avut onoarea de a lucra cu doamna prim-ministru Viorică Dăncilă în Parlamentul European. Îmi amintesc evenimentul pe care l-a organizat de ziua iei româneşti – eveniment care a atras foarte mulţi străini – şi care a lăsat o impresie mai mult decât plăcută în rândul tuturor participanţilor. Ştiu, de asemenea, că doamna Dăncilă a reuşit, în calitate de şefă a delegaţiei române S&D din Parlamentul European, să aducă multe beneficii României în negocierile dure de la Bruxelles”.

” Venind cu o astfel de abordare pro-Europeană, consider că propunerea PSD este una bună pentru români, pentru România, dar şi pentru Europa. Este de bun augur că în 2018, la 100 de ani de la Marea Unire, sărbătorim nu doar Centenarul dar şi prima femeie prim-ministru din istoria României! Mult succes doamnei premier Viorică Dăncilă!”, conchidea Mihnea Năstase.