Viorica Dancila, primul discurs prezidențiabil: Cred in familie, Dumnezeu, munca și cinste / VIDEO

Viorica Dăncilă si-a prezentat sambata la Congresul PSD, după ce a fost validata candidat la prezidentiale, crezurile in viata.

Imi iau puterea si energia de aici, dintre oameni. M-am nascut intr-o familie simpla. Cred in familie, Dumnezeu, munca si cinste. Cred enorm in oameni, in poporul roman care stiu ca merita si poate mai bine. Orice lucru pe care l-am facut si orice decizie pe care am luat-o a fost pentru a ajuta mame, copii, tineri, pensionari. Sunt si voi ramane mereu alaturi de oameni. Asta e menirea noastra”, a zis Dancila.