Viorica Dancila promite creșterea salariului minim: 'Nu vad niciun motiv pentru care viitorul guvern nu ar aplica majorarea incepand cu anul viitor'

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, luni, la începutul şedinţei de Guvern, că în cadrul acesteia va fi discutată creşterea salariului minim, începând de anul viitor, la 2.262 de lei, iar pentru cei cu studii superioare la 2.620 de lei pe lună, relatează News.ro

Dăncilă a afirmat că guvernarea social-democrată a fost preocupată să majoreze salariul minim astfel încât oamenii să fie plătiţi corect pentru munca depusă.

"Îmbunătăţirea vieţii românilor a fost obiectivul central al guvernării noastre. Am luat măsuri pentru creşterea pensiilor, a tuturor drepturilor sociale şi a salariilor. Am fost preocupaţi să majorăm salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată astfel încât cetăţenii să fie corect plătiţi pentru munca lor. Dacă înainte de preluarea guvernării PSD, respectiv decembrie 2016, salariul minim brut era de 1.250 de lei, la încheierea mandatului nivelul acestuia este substanţial mai mare”, a afirmat Dăncilă.

Ea a precizat că în şedinţa de Guvern de luni se discută despre creşterea salariului minim la 2.262 de lei.

"În şedinţa de astăzi discutăm în primă lectură creşterea salariului minim începând de anul viitor la 2.262 de lei, iar pentru angajaţii cu studii superioare şi vechime de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare la 2.620 de de lei luna. Este o măsură cu puternic impact social în condiţiile în care în prezent sunt încadraţi peste 1,4 milioane de angajaţi cu salariul minim. Asupra acestui proiect am avut consultări cu reprezentanţii patronatelor şi sindicatelor în cadrul Consiliului Naţional Tripartit şi a fost supusă analizei Consiliul Economic şi Social. Ca prim-ministru, consider că este o măsură justă şi corectă social. Am convingerea că există argumente şi un context economic favorabil şi nu văd niciun motiv pentru care viitorul guvern nu ar aplica majorarea salariului minim începând cu anul viitor”, a mai declarat Viorica Dăncilă.