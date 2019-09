Viorica Dancila, propunere-bomba pentru Cozmin Gușa. Patronul Realitatea confirma: 'Daca și cand o sa ma decid, voi anunța' / SURSE

Cozmin Gușă, patronul Realitatea TV, a primit propunerea de a reveni în PSD din partea Vioricăi Dăncilă, anunță B1 Tv, care citează surse G4Media.

”Da, confirm că am primit oferte. Am tot primit în ultimii doi ani. Cele mai multe începând cu primăvara asta, mi se pare și normal că e an electoral. Am primit și de la PSD, și de la Pro România, și de la PNL. Într-adevăr, cele mai multe au fost de la PSD, e și partid mare, e și partidul unde am fost secretar general între 2001 și 2003. Dar, rămâne așa cum am spus public: dacă și când o să mă decid, voi anunța atunci când va veni vremea. Deocamdată sunt implicat în proiecte editoriale, de management, de consultanță. Acesta este și motivul pentru care i-am refuzat pe cei care m-au ofertat. Și sigur că propunerile au fost de la cele mai înalte niveluri, de la lideri naționali până la lideri locali, primari și așa mai departe”, a declarat Cozmin Gușă.

Despre Guşă se spune că a fost dat afară din PSD de Adrian Năstase, din cauza unei apropieri prea mare de Rusia. După o trecere pe la Partidul Democrat, acesta și-a încercat norocul politic, în 2005, prin Partidul Iniţiativa Naţională (PIN), alături de Lavinia Şandru şi Aurelian Pavelescu.

PIN se declara o alternativă la partidele existente, indiferent dacă acestea sunt la putere sau în opoziție. În perioada în care conducea PIN, Guşă efecta des vizite la Moscova. În decembrie 2011, PIN a încheiat un protocol de fuziune prin absorbție cu UNPR.