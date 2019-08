Viorica Dancila pune tunurile pe ALDE: Am vrut sa mergem pe liste comune la europarlamentare/ UPDATE

Premierul Viorica Dăncilă îi critică pe foştii parteneri de la ALDE, după ruperea Coaliţiei. Aflată la şcoala de vară a Organizaţiei Femeilor Social Democrate, Dăncilă a dezvăluit că a oferit ALDE locuri pe listele PSD la europarlamentare, însă "s-a lovit de un zid".

"Nu voi răspunde niciodată la şantaj. Am vrut ca ALDE să rămână la guvernare. Am avut discuţii. Nu cred că discuţia unei restructurări sau o guvernare care merge din inerţie, la care eşti parte a fost motivul. Ne criticăm noi din interior şi ne laudă alţii din afara graniţelor ţării. Am vrut un acord în care să oferim ALDE locuri la europarlamentare, să mergem pe liste comune, tot în dorinţa de a nu rupe o alianţă şi de a fi de bună credinţă. M-am izbit de un zid. Condiţia 'plec eu, pleci şi tu' nu mi se pare o condiţie serioasă, de luat în seamă. Eu am datoria ca preşedinte al PSD să ridic partidul, să îl readuc la stadiul de cel mai puternic partid din România.