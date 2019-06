Viorica Dancila pune tunurile pe Liviu Dragnea și il acuza pentru starea in care a ajuns PSD: GREȘEALA FATALA facuta de fostul șef al social-democraților

Premierul Viorica Dăncilă nu se mai ascunde și îl atacă frontal pe Liviu Dragnea. Ea a declarat, întrebată dacă a fost o gafă faptul că PSD a schimbat 80 de miniștri, că mai degrabă schimbarea a trei guverne a costat mai mult partidul, decât remanierea membrilor Guvernului.

„Nu știu dacă faptul că am schimbat miniștri ne-a afectat foarte mult. Au fost guverne care au schimbat mulți miniștri. Cred că ne-a costat mai mult că am schimbat trei guverne. Cred că acest lucru ne-a costat mai mult decât faptul că am schimbat miniștri. Nici așa perioada să nu fie foarte mică (a remanierii membrilor Executivului - n.r.). Nu face performanță, dar să nu facă greșeli, să nu aducă un prejudiciu actului de guvernare. Nu pot să vorbesc despre schimbarea miniștrilor în celelalte guverne”, a afirmat Viorica Dăncilă, marți seară, la România Tv.

Premierul a adăugat că important ca la schimbarea unui ministru să fie luate în calcul criteriile de competență sau măsura în care a îndeplinit măsurile din programul de guvernare, nu faptul că ar fi antipatic cuiva.

„În altă ordine de idei, trebuie să ne gândim că ministrul trebuie să aibă și susținere politică, pentru că numirea se face într-un Comitet Național. Nu numai noi am schimbat 80 de miniștri, dacă vă uitați cred că au fost guverne. Esențial este să aduci un lucru în plus când îl schimbi, nu să îl schimbi pentru că nu îți mai place cineva. Cred că trebuie să punem accent pe competența miniștrilor, pe modul în care își îndeplinesc programul de guvernare. Eu n ucred că trebuie să mai mergem neapărat pe idee, dacă e susținut de X trebuie să mergem cu el în guvern”, a completat Dăncilă.

De când a câștigat alegerile parlamentare din 2016, PSD a schimbat două Guvern, prin moțiunea de cenzură în Parlament, Cabinetul Sorin Grindeanu și apoi Executivul condus de Mihai Tudose.