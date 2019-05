Viorica Dancila rabufnește dupa scrisoarea primita de la Timmermans: 'Pentru mine exista o dezamagire, se acționeaza politic'. Ce ii va solicita premierul

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, miercuri, la Ploieşti, că nu i-a răspuns încă prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans la scrisoarea în care vorbeşte despre pericolul activării articolului 7, dar că o va face şi va cere ca ”ţara şi românii să fie trataţi în mod corect şi să fie respectaţi ca şi ceilalţi cetăţeni din Uniunea Europeană”. ”Mi se pare că acum se acţionează politic”, a spus Dăncilă, apreciind că este ”nepotrivit” să trimiţi o astfel de scrisoare când mai sunt două săptămâni până la alegeri.

Viorica Dăncilă a fost întrebată, miercuri, la Ploieşti, dacă a răspuns la scrisoarea trimisă de Frans Timmermans şi a răspuns că încă nu.

”Nu am răspuns încă domnului Frans Timmermans, dar pentru mine există o dezamăgire. Este pentru prima dată, iar în 9 ani cât am stat la Bruxelles în calitate de europarlamentar am văzut multe Comisii Europene, dar mie mi se pare că acum se acţionează politic. În momentul în care mai sunt două săptămâni până la alegeri, să trimiţi o astfel de scrisoare Guvernului României mi se pare nepotrivit”, a spus Dăncilă, conform news.ro.

Aceasta a explicat că ”Guvernul României nu a luat nicio decizie pe justiţie, deci nu i se poate imputa că a luat o decizie legată de ce se reproşează în scrisoare”.

”Al doilea lucru, Parlamentul României este legislativul, este ales prin votul cetăţenilor, este dreptul Parlamentului României să legifereze şi asta a făcut, iar ca să ceri Guvernului să intervină pe legi pe care le-a dat Parlamentul iar nu se poate pentru că ştim că trebuie să avem separarea puterilor în stat”, a mai afirmat Dăncilă, susţinând că i se pare ”periculos” că Timmermans a vorbit despre activarea articolului 7.

Ea a precizat că ar trebui să existe un mecanism unitar pentru toate statele membre.

”Tocmai vorbeam de dublul standard şi vedem că acesta se încearcă să fie aplicat din nou. Am să îi răspund domnului Timmermans şi o să cer ca ţara mea şi românii din această ţară să fie trataţi în mod corect şi să fie respectaţi ca şi ceilalţi cetăţeni din Uniunea Europeană. Mi se pare o abordare care nu este corectă”, a mai declarat premierul.

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a avertizat într-o scrisoare trimisă preşedintelui Klaus Iohannis, preşedinţilor celor două Camere şi premierului Viorica Dăncilă şi datată 10 mai, că executivul european va declanşa o procedură preliminară activării Articolului 7 din Tratatul UE în cazul României dacă modificările la codurile penale vor intra în vigoare.