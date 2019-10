Viorica Dancila, reacție dupa atacul lui Iohannis: 'Este pentru prima oara cand trebuie sa-i dau dreptate. Suntem triști și dezamagiți'

Viorica Dăncilă, candidatul PSD la prezidențiale, îi dă dreptate președintelui Klaus Iohannis, care a spus că social-democrații nu s-au bucurat de Ziua Armatei. Dăncilă spune că este dezamăgită că partidele și președintele care au dat jos guvernul vin cu un program de guvernare împotriva românilor.

"Ieri am fost la Ziua Armatei României. Acolo a venit președintele și astăzi am văzut declarația președintelui. A afirmat că ne-a văzut dezamăgiți, că ne-a văzut triști și este pentru prima oară când trebuie să-i dau dreptate. Suntem triști și dezamăgiți, pentru că am văzut că șase formațiuni politice, în frunte cu președintele României au dat un guvern jos, un guvern aproape de români, care a luat decizii pentru români și vine cu un program de guvernare împotriva românilor. Cum să nu fim dezamăgiți când vedem că ne spune «nu tăiem pensiile, dar nu le mai mărim»", a declarat, sâmbătă, la Dofteana, județul Bacău, premierul interimar Viorica Dăncilă, conform Mediafax.

Liderul social-democraților susține că adevăratul lider al PNL este Klaus Iohannis, care ia decizii doar pentru "cei de lângă el".

"Dacă ne uităm la modul în care acționează președintele României, care acționează nu pentru toți românii, el este de fapt liderul unui partid politic, PNL. Toate deciziile lui sunt numai pentru cei de lângă el", a spus Dăncilă.

Reacția premierului interimar vine după ce, sâmbătă, președintele a afirmat că reprezentanții Guvernului Dăncilă care au fost la Carei, de Ziua Armatei, nu s-au bucurat de eveniment.

„Ieri a fost ziua Armatei. 75 de ani de la acel 25 octombrie 1944, când la Carei a fost eliberată ultima palmă de pământ românesc, o adevărată sărbătoare a tuturor românilor. Am mers la Carei, unde am fost așteptat de o mulțume de oameni care s-au bucurat și de acel careu de oficialități, care în mare parte nu s-au bucurat. Au fost acolo niște reprezentanți ai guvernului demis de voi", a spus Iohannis la Reuniunea Ligii Aleșilor Locali PNL.