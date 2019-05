Viorica Dancila, reactie dura la adresa lui Klaus Iohannis: Cifrele oficiale il contrazic

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a explicat, dupa ce datele oficiale la nivel european au aratat ca Romania are o crestere economica de 5%, ca presedintele Klaus Iohannis a gresit atunci cand a spus ca PSD are o guvernare esuata. ”Toti cei care au spus ca Guvernul nu merge intr-o directie buna, ca aceasta guvernare a esuat sunt contrazisi de datele oficiale. Romania are cea mai mare crestere ecomica din Europa si de patru ori peste media europeana. Aceasta abordare in care intotdeauna spunem ca guvernarea merge intr-o directie gresita, asta desi cifrele spun altceva, mi se pare extrem de gresita. Cred ca aceasta abordare nu face bine Romaniei pentru ca noi ne dorim sa atragem investitori si sa generam s ...