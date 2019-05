Viorica Dancila, reactie inainte de sedinta BPN al PSD: ''Alegerile anticipate nu sunt o varianta''

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca se va decide in forurile statutare ale PSD daca se fac sau nu schimbari in structura de conducere a partidului si a mentionat ca nu este o varianta organizarea de alegeri anticipate. Intrebata inainte de sedinta Biroului Permanent National al PSD daca vor fi facute schimbari in structura de conducere a partidului, Dancila a raspuns: "Deciziile le luam in cadrul forurilor statutare, dupa ce vom discuta cu toti colegii. Nu sunt adapta ca decizia sa fie luata doar de presedintele partidului". Intrebata, de asemenea, daca este posibil sa fie organizate alegeri anticipate, premierul a spus: "Nu, nu este o varianta". Daca ti-a placut articolul, te asteptam ...