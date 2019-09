Viorica Dancila reafirma angajamentul fața de NATO: Romania va continua sa fie un contribuitor activ si responsabil

România va continua să fie un contribuitor activ şi responsabil la proiectarea valorilor NATO în vecinătatea Alianţei, a declarat joi prim-ministrul Viorica Dăncilă, informează Agerpres.

Premierul a participat, la invitaţia ambasadorului SUA, Hans Klemm, la evenimentul intitulat 'We stand together. Romania and the United States - 15 years in NATO'."La aproape 30 de ani de la căderea comunismului în România, jumătate din parcursul ţării noastre este alături de NATO, cea mai puternică Alianţă politico-militară din lume. Mă bucur să fiu prim-ministrul unui stat care are o voce respectată şi apreciată în formatele aliate de consultare. Aşa cum noi am beneficiat de măsuri pentru consolidarea NATO pe flancul estic, vom continua să fim un contribuitor activ şi responsabil la proiectarea acestor valori în vecinătatea Alianţei", a scris Viorica Dăncilă, joi, pe Facebook.Şefa Guvernului a precizat că NATO rămâne principalul garant pentru apărarea colectivă a membrilor săi şi pentru securitatea zonei transatlantice."Securitatea trebuie să fie cuvântul nostru de ordine atunci când răspundem ameninţării care ni se adresează tuturor - şi civilizaţiei înseşi - din partea grupurilor teroriste. Condoleanţe familiilor victimelor căzute în urma actelor de terorism, acest flagel împotriva căruia nu vom înceta niciodată să luptăm", a arătat Dăncilă