Viorica Dancila recunoaste ca a fost victima sigura: 'Cand am venit, deja hotararea era aproape luata'

Viorica Dăncilă a declarat miercuri seraă, întrebată despre faptul că tocmai şefa sa de campanie, Olguţa Vasilescu, i-a cerut în şedinţa CEx, să facă un pas în spate, că toată lumea şi-a spus părerea, fără a nega existenşa unui astfel de moment. Ea a precizat că la venirea la şedinţa conducerii social-democrate, decizia are aproape luată.

”Fiecare şi-a spus punctul de vedere. Când am venit, deja hotărârea era aproape luată. De fiecare dată când nu obţii rezultatul dorit, cineva trebuie să îşi asume şi de fiecare dată am spus că eu voi fi un om onest şi că voi ieşi din calitatea de preşedinte al partidului cu fruntea sus. Fiecare şi-a spus punctul de vedere. Aşa trebuie să fie într-o echipă, fiecare trebuie să spună ce e mai bine pt partid. Am plecat de la CEx si toţi colegii am rămas în relaţii bazate de prietenie după şedinţă”,a declarat Dăncilă, potrivit news.ro.

Întrebată dacă este corect modul în care Marcel Ciolacu a preluat conducerea partidului, ea a apreciat că este corect.

Ea a evitat să precizeze dacă preşedintele executiv Eugen Teodorovici i-a cerut să nu demisioneze.

”Unii au spus să demisionez, alţii să nu demisonez, eu am spus că trebuie să îmi asum acest rezultat ca preşedinte al partidului şi candidat la alegerile prezidenţiale”, a replicat fostul lider PSD.