Viorica Dancila refuza restructurarea Guvernului: Putin probabil sa ma razgandesc. Nu vreau Guvernul Dancila 2. INTERVIU

Într-un interviu pentru Adevărul, premierul Viorica Dăncilă refuză categoric ideea restructurării Guvernului, în ciuda insistenţelor lui Liviu Dragnea. Întrebată dacă e posibil să se răzgândească în perioada sărbătorilor, Viorica Dăncilă a răspuns: „Foarte puţin probabil". Premierul pledează în continuare pentru remaniere. Varianta integrală a interviului, în care premierul atinge mai multe subiecte sensibile, va fi