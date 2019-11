Viorica Dancila: "Refuzul presedintelui de participare la o dezbatere, denota ca ii este frica sa iasa in fata romanilor"

"Am dat un răspuns pozitiv invitaţiei trimise de către TVR, voi spune 'Da' oricărei dezbateri pe care o acceptă preşedintele României, consider că este o datorie a noastră, a candidaţilor, respectul pe care îl arătăm cetăţenilor români de a participa la această dezbatere.



Cred că fiecare dintre noi, vând în vedere că am obţinut funcţii înalte în statul român, avem obligaţia să venim în faţa românilor să le spunem ce am făcut în mandatul nostru sau dacă nu am nimic, cum este cazul candidatului Iohannis, nu a făcut nimic şi a fost plătit cinci ani de zile din banii cetăţenilor, să venim cu un proiect, un plan al nostru de ţară, pentru că aşa a fost de fiecare dată şi acest lucru arată respectul pe care îl arătăm românilor, a declarat candidatul PSD.