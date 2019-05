Viorica Dancila s-a decis: Nu va vota la referendum!

Viorica Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viorica Dancila a spus vineri seara ca nu va vota duminica la referendumul pe justitie convocat de Presedintele Klaus Iohannis. Anuntul premierului vine la doar 2 zile dupa ce a spus ca isi va da votul. Intr-o interventie telefonica la Antena 3, Premierul Viorica Dancila a sustinut ca s-a razgandit dupa ce a reanalizat contextul politic . "Dupa cum stiti, am fost hotarata sa votez la referendum. Sunt un om al echilibrului si am vrut sa demonstrez acest lucru. In urma ultimelor interventii ale presedintelui Iohannis, am vazut ca acest referendum nu are o miza decat pentru interesul propriu, pentru daramarea Guvernului si pentru a se pozitiona impotriva partidului din care fac parte. De aceea le-a ...