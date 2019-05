Viorica Dancila s-a razgandit - Nu voi vota la referendum

"Am fost hotărâtă să particip la referendum. Sunt un om al echilibrului şi am vrut să demonstrez acest lucru. În urma ultimelor intervenţii ale preşedintelui Iohannis, am văzut de fapt că acest referendum nu are o miză decât pentru interesul propriu, pentru dărâmarea Guvernului şi pentru a se poziţiona împotriva partidului din care fac parte. De aceea le-am transmis tuturor colegilor mei că nu o să fiu părtaşă la această atitudine a domnului preşedinte - ultimele declaraţii au demonstrat acest lucru - şi că nu voi vota la referendum", a afirmat Dăncilă, la Antena 3.