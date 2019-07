Viorica Dancila sare in apararea lui Petre Daea! A fost victima unui fake news

Viorica Dancila 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viorica Dancila reactioneaza la cazul ministrului Petre Daea, care a fost joi victima unei stiri false potrivit careia ar fi injurat un protestatar. Stirea a fost difuzata initial de Digi Fm si ulterior preluata de mai multe publicatii online. Premierul lanseaza un apel catre jurnalisti. Daniel Funeriu o lauda pe Viorica Dancila - 'Aplica programul opozitiei' "Am vazut astazi cum o stire falsa despre ministrul Petre Daea a fost lansata si apoi preluata de mai multe publicatii online, fara vreo verificare a faptelor sau declaratiilor expuse. Avem multe precedente de acest fel care ne-au aratat, in timp, cat de periculoasa si daunatoare poate fi distorsionarea realitatii in spatiul publi ...