Viorica Dancila, scrisoare catre Jean Claude Juncker. Iata ce ii propune presedintelui Comisiei Europene

Premierul Viorica Dancila a transmis presedintelui CE, Jean Claude Juncker, propunerea de comisar european interimar si portofoliile vizate de Romania in viitoarea componenta a CE. Romania are in vedere portofoliile pe Energie, Transporturi, Mediu sau Politica de vecinatate, spun surse politice. Premierul Viorica Dancila a transmis o scrisoare catre presedintele actual al Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in care il propune pe Ioan Mircea Pascu, fost europarlamentar, pe functia de comisar european interimar desemnat de Romania, potrivit unor surse politice din PSD. De asemenea, scrisoarea contine si portofoliile vizate de Romania in negocierile pentru noua componenta a Executivului european, din ...