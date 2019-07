Viorica Dancila se apara in fața modificarilor facute in justiție: 'Nici nu știu ce s-a votat in Parlamentul Romaniei'

Viorica Dăncilă a precizat că ea nu poate să ia măsuri împotriva parlamentarilor PSD care au propus și au votat modificări în legile justiției pentru că totul s-a întâmplat când nu era șefa PSD.

Premierul României a declarat, la Digi 24, că abuzurile din justiție trebuie să aibă o rezolvare.

”Nu pot să îi sancționez pe parlamentarii care au propus modificări în justiție pentru perioada în care eu nu am fost șeful PSD. Parlamentarii se consultă cu oamenii care i-au votat când fac propunerile legislative respective. Dacă nu, pot fi sancționați la următoarele alegeri.

Întotdeauna s-a făcut legătura cu Liviu Dragnea, așa a fost percepția, chiar dacă a fost o măsură corectă. Cred ca a fost o vulnerabilitate.

Nici nu știu ce s-a votat în Parlamentul României. Am văzut destule persoane care au fost condamnate și s-a dovedit că erau nevinovate. Cine le dă înapoi anii, sănătatea? Trebuie să existe un echilibru. Noi trebuie să continuăm lupta împotriva corupției, este important pentru noi, pentru Guvern, pentru țară. Nu trebuie să creăm această percepție externă că România este cea mai coruptă țară. Eu nu am avut nicio problemă cu justiția, nu am nicio legătură cu corupția.”, a spus Viorica Dăncilă.

